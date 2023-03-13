2022年整體獲利，全家認為，主要是本業表現穩健，展店淨增加158家，同步帶動相關轉投資如福比麵包、屏榮與晉欣食品、全台物流等成長。

全家指出，鮮食差異化有成，名店網紅聯名、品質構造改革、clean label少添加三大策略，推升億元級鮮食品項翻倍成長，打造新型態多元現作熟食區與定番明星品類Fami!ce霜淇淋、Let's Cafe、金飯糰、uno pasta、匠吐司，搶占顧客心也帶動整體鮮食業績年增超過一成以上。除此之外，掌握行動購物商機奏效，線下店鋪靈活運用四大線上渠道－全+1商城、全家行動購、店長團購line群組、節慶預購，滿足顧客虛實雙棲的購物需求，助攻數位業績年增超過15％。

全家指出，「全家」會員人數率先突破1,600萬人，APP持續創新功能強化會員黏著度，去年首創獨家「家庭訂閱共享」、跨通路隨買寄取「好享券」等服務，讓便利再升級。並於四月正式導入跨通路支付工具－全盈+PAY後，一舉擴大會員點數生態圈達10萬個特店，有效活絡全家點數流通。目前會員營收占整體比例穩定維持在5成。

展望2023年，全家指出，全球經濟前景雖備受挑戰，「全家」將積極持續展店，整合線上線下，對應趨勢向上的消費需求，厚植自有鮮食競爭力，深耕會員生態圈，提供顧客虛實無縫、良好獨具的體驗，朝「以顧客為核心，成為無所不在的跨產業便利生活服務平台」目標邁進，整體營運樂觀可期。而餐飲轉投資－全家國際餐飲，也正式擺脫疫情干擾因素，於去年第四季推出全新燒肉品牌ikigai，累計共五個品牌，店數72家，全年營收、獲利皆創歷史新高。今年將持續積極展店，且可望再增新品牌。

全家董事會也在13日決議通過，福比麵包二廠近萬坪廠房的建設投資案，預計於後年啟用。