晶技2月營收處於相對低檔，但是比起從去年11月起到今年1月每個月都有不少匯兌損失，2月新台幣匯率兌美元重貶4.28角，帶動晶技從過去三個月的匯兌損失走出來，業外收益也因此而轉正，讓晶技稅前盈餘來到1.38億元，比上個月稅前盈餘倍增，單月每股稅前盈餘為0.45元，累積前二月稅前盈餘為2.06億元、比去年同期腰斬，前月每股稅前純益為0.67元。

然而值得注意的是，隨著營收經濟規模明顯縮水，晶技今年以來單月營益率都已經摔落至20％以下，2月更進一步下跌至14％。