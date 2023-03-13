據韓聯社13日報導，在北韓發射潛射巡弋飛彈等不斷提升威脅力度的情況下，韓國政府和軍方決定投入7.3兆韓元（約新台幣1700億元）大幅加強「韓國型三軸體系」。為此，韓國政府將研製、進口反制新型戰略武器的防空飛彈，增購20餘架第五代戰機F-35A。

韓國防衛事業廳13日召開防衛事業推進委員會第150次會議，並通過了包括上述項目在內的5個議案。具體來看，遠程艦空飛彈項目將於2023年至2031年斥資7700億韓元，透過對外軍售計畫（FMS）分2批進口美國「標準-6型」飛彈，裝備韓式神盾驅逐艦（KDX-Ⅲ）。

報導說，項目周期適逢「正祖大王」號驅逐艦服役，使裝備先進雷達卻缺乏反導手段的該艦得以不被詬病有眼無手。「標準-6型」飛彈射程超過400公里，採用主動雷達導引頭，能夠大大提升對多重目標的同時打擊能力，還可以攔截飛機、彈道飛彈和巡弋飛彈。

據報導，艦空飛彈-II項目的體系開發基本計畫，也於當天審議通過。韓國將自主研製並量產能夠攔截敵機和飛彈的艦空飛彈，裝備韓國下一代驅逐艦（KDDX）。據瞭解，艦空飛彈-II將替代韓軍現役的美國「標準-2」艦空飛彈，研發完畢後可能另外命名。該項目周期截至2030年，包括批量生產在內，斥資6900億韓元。

北韓當天宣稱，12日上午從潛艦上發射1500公里射程的巡弋飛彈。北韓曾以多種方式展示和發射潛射彈道飛彈，而潛射巡弋飛彈是新型的戰略武器，使韓美兩軍的反導任務更趨複雜。在此背景下，進口「標準-6型」及自研量產艦空飛彈後，韓軍有望織密海上防空天網，進一步提升應對北韓巡弋飛彈、彈道飛彈的反制能力。

委員會還通過增購F-35A匿蹤戰鬥機的「F-X第二批次項目」採購計畫，擬在2028年以前投入3.75兆韓元採購20架左右。由此，韓軍F-35A戰機將增至約60架。防衛事業廳表示，將補強「殺傷鏈」系統的核心戰鬥力，擁有對全方位威脅的拒止性威懾能力，得以在「有事時」迅速癱瘓北韓的核導力量，也將填補空軍淘汰老舊戰機造成的戰力缺口。

此外，委員會還通過用於偵察和西北島嶼作戰區實施監視偵察的艦載無人機項目，和戰術地地制導武器（KTSSM）-II項目的修正案和體系開發基本計畫。