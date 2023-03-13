針對台大前校長管中閔13日於新書發表會中，指控監察院「卡管」及干預大學自治，當時負責調查「台大校長遴選案」及「其擔任國發會主委期間違法兼職案」的3名監委高涌誠、王幼玲、蔡崇義稍早澄清，指管中閔的言論嚴重背離事實，因此發文特予澄清，以正視聽。

3名監委表示，監委依據憲法規定獨立行使職權。查管中閔於2018年1月5日經台灣大學校長遴選委會選為該校新任校長後，即經媒體披露，其擔任台灣大哥大股份有限公司(下稱台哥大)獨立董事，然而台哥大副董事長蔡明興卻同時為該次台大校長遴選委員之一，引發外界對該次選舉公正性之質疑。

3名監委指出，媒體進一步追查發現，管雖兼任上開台哥大獨立董事及審計委員會、薪資報酬委員會委員等職務，卻未依法事先陳報台大核准，且甚至還傳出其另在大陸多所學校(如廈門大學)違法兼職、兼課之情事，讓各界對新任台大校長當選人之誠信與適任性多所批評。

3名監委表示，後經民眾陳情，監察院才針對該次遴選過程所產生的爭議立案調查，最終做成調查報告，要求教育部及台大針對本次遴選過程所發現的制度缺失，包括兼職事先奉准機制之落實、合理學術回饋金之訂定、遴選委員迴避機制、與資訊揭露等節，檢討改善。調查意見重點側重在整體制度之改善，對該次校長遴選結果之合法性仍由主管機關教育部依權責判斷，監院並未置喙，所謂「卡管」及干預大學自治之指摘，顯然與事實嚴重不符。

此外，3名監委指出，管中閔就任台大校長後，因其前於擔任國發會主委期間，有違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼職」之規定，透過匿名方式常態性為壹周刊撰寫社論，以獲取年約65萬元之兼職報酬之情事，嚴重損害公務紀律及敗壞官箴，致經監院彈劾，並經公務員懲戒委員會(現已改制為懲戒法院)公開審理，及完整之言詞辯論程序後，始決議核予申誡之處分，亦非監院所能單獨決斷。

3名監委說，調查過程中，曾就各界相關建議或關心事項，發過4次新聞稿說明或澄清，顯示處理本案之慎重。相對而言，管針對本院依法二次通知其到院說明，不但多次以眼睛痛等理由推託不到，甚至還在翌日到嘉義跑選舉行程，其規避調查程序之輕慢態度昭然若揭。

3名監委表示，管早在1999年8月31日起即擔任中研院經濟研究所研究員，並於2001年8月10日起出任該所所長，而成為公務員服務法規範之人員。又由於本案民眾陳情內容，原係檢舉管先生擔任公職及教職期間，相關兼職涉有違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、公務員服務法、教育人員任用條例等規定情事，本院為釐清相關爭議，乃依法調取相關期間之資料。

最後，3名監委強調，上述相關作為，是監院調查公務員違法兼職案件之常規作法，並非特別針對管中閔，也併此澄清，避免誤解。