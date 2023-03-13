2023國際自由車環台賽13日在桃園登場，來自全球31個國家、22支隊伍共184名位菁英選手齊聚桃園，市長張善政、中華民國自由車協會祕書長李開志等，共同為賽事領騎和鳴槍。（蔡依珍攝）

2023國際自由車環台賽13日在桃園登場，來自全球31個國家、22支隊伍共184名位菁英選手齊聚桃園，市長張善政、中華民國自由車協會祕書長李開志等，共同為賽事領騎和鳴槍。（蔡依珍攝）

2023國際自由車環台賽13日在桃園登場，來自全球31個國家、22支隊伍共184名位菁英選手齊聚桃園，市長張善政、中華民國自由車協會祕書長李開志等，共同為賽事領騎和鳴槍。（蔡依珍攝）

2023國際自由車環台賽13日在桃園登場，來自全球31個國家、22支隊伍共184名位菁英選手齊聚桃園，市長張善政、中華民國自由車協會祕書長李開志等，共同為賽事領騎和鳴槍。（蔡依珍攝）

2023國際自由車環台賽13日在桃園登場，來自全球31個國家、22支隊伍共184名位菁英選手齊聚桃園，市長張善政、中華民國自由車協會祕書長李開志等，共同為賽事領騎和鳴槍。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政賽前致贈紀念T恤給選手。（蔡依珍攝）

2023國際自由車環台賽13日在桃園登場，來自全球31個國家、22支隊伍共184名位菁英選手齊聚桃園，繞行全桃10個行政區，市長張善政說，桃園市站兼具公路競速及登山爬坡，對選手體力也是一大考驗，還可欣賞桃園海岸之美，期許選手展現各自特點、勇奪佳績。

張善政說，桃園市站全長約124.71公里（包含熱身路段），其中3段路線設計極具特色，首段由市府出發後途經台61線快速道路段，沿海騎行可欣賞桃園海岸之美，對選手體力也是一大考驗；第2段台66快速道路段是速度的極限挑戰，選手可盡情發揮；最末段則是上角板山的爬山路段，考驗選手體力和耐力。

張善政說，從一開始瀏覽海岸風光路線，再到飆速路線，最後是考驗體力的登山路線，整個賽道設計充分給予選手發揮特色的機會，桃園為了賽事安全，事前管制預演，活動日也投入超過千名人力維持賽道秩序，沿線也籌組加油團，希望選手能在安全的騎車環境下體驗桃園的多元特色。

張善政說，桃園培養自由車選手不遺餘力，去年全中運自由車比賽中，獲6金2銅的佳績，上周大園區后厝國小也舉辦單車環島活動，從小培養學生騎單車的能力、體力和安全觀念。

中華民國自由車協會祕書長李開志表示，感謝教育部體育署及桃園市政府大力支持環台賽，尤其感謝桃園市政府多年支持，提供賽事完善的交通控管，他透露，桃園市警察局長吳坤旭2011年任交通警察大隊長，對沿線交通管制費盡心力，讓國際裁判及裁判長也讚譽有加，助「國際自由車環台賽」隔年成功升等為2.1級賽事，環台賽在國際間發光發亮。

體育局長許彥輝表示，「2023國際自由車環台賽」列為國際自由車總會（UCI）2.1級頂尖賽事，共分5站（台北市站、桃園市站、浪漫台3線站、南投縣站及高雄市站），全程670.3公里，來自全球31個國家、22支隊伍，共計184位菁英選手齊聚台灣競輪。

桃園已連續13年與「中華民國自由車協會」共同辦理「國際自由車環台賽-桃園市站」，起點於桃園市政府出發，競賽路線規畫繞行10個行政區，途經展演中心、竹圍漁港、許厝港濕地、觀音草漯沙丘、白沙岬燈塔、永安漁港、臺灣最高土石壩-石門水庫及泰雅原鄉-復興區角板山等特色景緻，透過賽事將桃園之美行銷國際。

許彥輝指出，桃園市站是衝刺型及爬坡型選手積極進攻、捍衛綠衫（衝刺王）及圓點衫（登山王）積分的重要之役。今（112）年除了總成績冠軍（黃衫）、登山王（圓點衫）、衝刺王（綠衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫）外，還保留自去年增設的「敢鬥賞（白衫）」，獎勵單站最具競賽挑戰及勇氣表現的選手。