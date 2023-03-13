金門二膽失聯兵漂到對岸被救起，引爆炸鍋熱議。媒體人張禹宣今(13日)指出，上兵陳在對岸遭尋獲並已證實，國防部卻依然在裝聾作啞，持續維持搜索狀態，甚至傳出消息即將發布通緝，為的不過是一個避免通匪嫌疑的原則。但真正阻礙的人其實正是陸委會主委邱太三，邱先稱接獲對岸訊息，卻又聲稱被已讀不回，實則想藉由事端突破兩岸正式管道對話，即九二共識這底線，但目前壓力在民進黨身上，球則在中共手上。

張禹宣發文表示，事件都已經走向兩岸政治角力，依然視而不見、聽而不聞，但有種東西叫做「橫向溝通」，國防部可以沒接獲對岸的通報，卻可以接獲陸委會的告知。當上兵陳因為兩岸管道阻塞，遲遲無法回歸時，放出司法處置的訊息，說是按規矩也只是徒增笑話。礙於兩岸關係，不是「不回來」是「回不來」的人，難不成要徒增罪名再以「兩岸共打」為由引渡，若真是這邏輯也夠天才，把自己的無能算到人民的帳上。

他揶揄，比起投共、逃兵、國防部帶的躲債風向等傳言，還寧可相信他是秉持著伙房兵權責，跑到對岸採買雞蛋跟豬肉，當然是以上皆非，通通不可能。僅帶著一支手機、錢包，連哪裡來的救生衣都不知道，可以一舉揭開謎底的監視器也剛好拍不清，如今的羅生門是國防部一手造出來的。但說到裝聾作啞，陸委會主委邱太三也不遑多讓。在鬥而不破的前提下，兩岸當前的氛圍，基本上雙邊都是傾向和談，但卻也各懷鬼胎。

張禹宣指出，至於綠委提出來的共打、到被自己廢除的金門協議，不外乎想規避一個核心概念，避免官方渠道所產生的政治框架，九二共識。至於對岸，這上兵等同海邊漂來的禮物，也是燙手山芋。是個藉以與民進黨政府交涉溝通的籌碼與藉口，玩得好是突破、一個差池變成破口。

但真正阻礙的人，其實正是陸委會、正是邱太三。邱太三先是供稱接獲對岸訊息，卻又聲稱被「已讀不回」。

張禹宣強調，這兩個看似悖論的對話，卻可以透過一個核心字眼串聯，也就是「正式管道」。邱太三指涉的已讀不回，是正式管道。也就是基於九二共識前提下兩岸才會對談開啟的窗口，不管是兩岸直航又或是星雲弔念，民進黨頻頻想要藉由事端，突破兩岸正式對話的底線，也就是規避掉九二共識，進行官方對話。但可笑的是，民進黨卻缺乏其他的替代論述，足以與中共達成共識，想藉此偷渡。

張禹宣直言，陸方自然以不應變應萬變，畢竟，壓力是在民進黨身上。持續裝聾作啞聲稱被已讀不回，企圖嘗試透過金門協議或共打機制規避，也很能讓中共買單，無法改變僵局。如今這球，可謂是名符其實的「漂到」中共的手上。至於部分報載聲稱，該名上兵恐洩漏整島之軍事機密，國安危機！拜託真的省省了，一個上兵可以動搖國本，那才是真的國安危機。