職棒中信兄弟啦啦隊成員峮峮（吳函峮），擁有可愛親切形象，更紅到日網被封為「台灣第一啦啦隊美少女」，人氣相當高，近日世界棒球經典賽（WBC）開打，啦啦隊成員由中職各隊派員合組而成，其中峮峮也是經典女孩的一員，她結束啦啦隊活動後出席品牌代言，沒想到現場音樂一放，峮峮就忍不住動了起來，讓粉絲都笑了。

世界棒球經典賽A組於12日結束，台灣雖無緣晉級8強，但選手表現到啦啦隊女孩們都成為近期熱門話題，身為經典女孩之一的峮峮結束啦啦隊工作後，立刻趕行程出席運動品牌活動，現場播放經典賽時鄭宗哲的應援曲，峮峮立刻張開雙手大跳，活力模樣感染現場觀眾，事後峮峮也轉發粉絲拍攝的影片，透露台上穿的「安全褲還是球場的」。

峮峮轉發粉絲拍攝影片。（圖／峮峮Instagram）

世界棒球經典賽由中職5隊啦啦隊成員組成，共21人，分別是樂天桃猿「樂天女孩」的林襄、孟潔、Yuri、籃籃；富邦悍將「Fubon Angels」的丹丹、秀秀子、奶昔、慈妹；統一獅「Uni Girls」的瑟七、艾璐、Faye、Yuki；味全龍「小龍女」心璇、小映、賴可、琪琪；中信兄弟「Passion Sisters」的峮峮、貴貴、短今、Peggy、妮可，是唯一派出5位成員的啦啦隊。

峮峮2月底時身體不適，向粉絲告假，表示不會出席2月25日的園遊會和2月26日的中華隊對中信兄弟熱身賽，讓不少粉絲感到擔憂，好在後來她身體已經調養好，經典賽應援時仍活力滿滿。