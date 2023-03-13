聯合再生公告去年全年財報，2022年合併營收為188億元，對比2021年同期成長31.5％，創下七年來新高，主要是因為台灣需求強勁，海外客戶對太陽能案場積極建設，並且持續開發海外新客戶。全年合併毛利為21.4億元，較2021年同期對比大幅改善194％，主要原因公司持續優化產品組合，降低製造成本，市場價格提升。公司嚴格控管費用，營業費用為14億元，營業費用相較2021年同期減少3％。業外淨利為2.1億元，較2021年同期增加140％。稅後純益為9.94億元，相比前一年轉虧為盈，稅後每股純益為0.61元，這也是七年來首次獲利。

聯合再生表示，公司擁有充足營運資金，手上現金及約當現金約47.6億元，未來將大幅增加國內太陽能案場投資、擴張大尺寸太陽能電池產能及自建儲能AFC設備系統。

聯合再生2023年2月份自結合併營收為16億元，較去年同期成長3.6％。2023年前兩個月合併營收為31.2億元，較去年同期成長3％。