2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，民進黨目前是由賴清德定於一尊，民眾黨柯文哲也將參選，至於國民黨人選則是未定，但新北市長侯友宜的呼聲最高。而現年85歲的前監察院長王建煊更表示要參選2024，現年81歲的親民黨主席宋楚瑜也直呼「年紀不是問題」，因此就有媒體認為，這兩人恐怕讓泛藍選票分散，將翻轉2024。

根據《中評社》的報導指出，對於明年2024的總統大選，目前民進黨似乎只有賴清德一人意願高，而國民黨陣營目前看起來相當熱鬧，而在泛藍陣營尚未決定人選時，王建煊卻已經表態要選2024；加上已經參選4次大位的宋楚瑜也沒有否決參選的可能，同時亦有孫文學校總校長張亞中，對於2024藍營內部的「茶壺風暴」似乎恐讓賴清德得利。

該份報導更強調，「若真的王建煊與宋楚瑜都連署通過門檻，加上柯文哲票源大多也是藍軍，只要是二組以上，泛藍選票都會被分散，非常有利於民進黨推出的人選」，不過即使如此，也不代表賴清德穩贏，若是蔡英文勢力若看不慣賴清德參選大位，也有可能出現分裂狀況，「2024這場選舉情勢發展複雜，沒有誰一定穩贏」。