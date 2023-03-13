歐股周一全面跳空大跌，金融股尤為殺盤重心，瑞信暴跌9％，德國商銀重挫8％，奧地利第四大銀行BAWAG暴跌9％，要收購矽谷銀行英國分行的匯豐銀行相對抗跌，但跌幅仍達3.5％。歐洲金融類股指數重挫5.7％。

傑富瑞（Jefferies）分析師發表最新研究報告指出，投資人應留意矽谷銀行倒閉引起的骨牌效應，包括存款流失、對美國科技生態系與私募股權產業的衝擊，儘股歐洲銀行的曝險不多，但也應留意債券投資未實現虧損的可能影響。

瑞信周一大跌後下探歷史新低，該公司已連五季出現虧損，並預料今年全年無法轉虧為盈，去年第四季更遭財富管理客戶撤走1,000億美元的資金，財務狀況頻頻亮紅燈。

鑒於矽谷銀行倒閉後可能引爆更大規模的金融危機，美國主管機關周日宣布多項緊急措施，以提振市場對銀行體系的信心。

據消息人士透露，歐洲金融股周一跳空大跌後，德國央行立即召集金融危機小組開會，評估矽谷銀行倒閉對德國本土銀行與金融市場的可能衝擊，但未提出救市措施。

另外，據一名歐洲監管高層向路透指出，負責監管歐洲大銀行的歐洲央行單一監管委員會並無召開緊急會議的打算，而表定下次例會將於3月23至24日舉行。

而歐洲央行的貨幣決策機構決策理事會預料暫時不會對此發表評論。

法國央行的發言人也表示，該國央行並未計畫召開緊急會議。

該名歐洲監管高層指出，相較於矽谷銀行主要是放款給較高風險的科技新創公司，歐元區銀行整體放款資產品質比較保守，矽谷銀行倒閉對歐元區銀行並無直接的衝擊，不過若危機擴及其他美國大型銀行，則需留意連鎖效應的風險。