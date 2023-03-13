許多人對於另一半的穿搭可能會有各種意見。一位女子表示，男友一直不滿她穿長裙時不穿安全褲，近日男友更為此竟直接掀開長裙，看她有沒有穿安全褲，甚至覺得她很隨便而分手，讓她相當傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己很喜歡穿長裙，不過交往1年多的男友，對她穿長裙不穿安全褲一直有意見，每次都會問她有沒有穿安全褲，但她認為長裙的長度都超過膝蓋，所以沒有必要。

直到最近旅行的最後一天，男友看到原PO穿上長裙，再度詢問有沒有穿安全褲，看她正在敷面膜沒反應就直接掀開裙子翻看，讓原PO直呼沒有尊重她，男友卻辯稱房間裡不是公共場合；最離譜的是，旅行結束後男友為此提出分手，因為他多次提醒原PO都不理會，「這樣很隨便，很不懂得保護自己，他不要和這樣隨便的女生在一起」。

對此，許多人紛紛回應，「穿長裙時穿什麼安全褲，我連內褲也沒穿」、「你男友有病」、「又一個有病的男人」、「分享一個小秘訣，不穿內褲就不用怕內褲被看到啦」、「他有病啊！恭喜你離開控制狂」、「男朋友是怕妳被別人看到內褲，所以以後不穿內褲就解決了」。