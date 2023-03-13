台南市王船建造與修復技術保存者陳金龍昨天過世，享壽78歲，消息傳出各界深表哀悼。文化部長史哲認為，陳金龍長期投入王船建造與修復的保存與傳承推廣，為後世留下珍貴的文化資產，具有重大貢獻，除指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，也將頒發旌揚狀。

1945年出生於台南安平的陳金龍，因從小住在造船廠附近，9歲接觸造船，13歲起即在造船廠當學徒，之後更經營造船廠。早期係以木製漁船為主，之後也製造遊艇，並受聘為各地廟宇建造王船、法船，近來雖已從造船廠退休，但仍承接王船製作，至今已製作過30多艘王船。

陳金龍最近一次打造王船，係為安平北極殿玉興堂「庚子年科程、姚、岳三位王爺返鄉祈安清醮」所打造的王船，期間曾吸引不少人前來朝聖；之後因疫情暴發宗教活動減少，加上身體不適，幾乎就沒有新作王船。

陳金龍的造船技藝高超，不僅台南龍舟多數都出自他的手，連目前放置在林默娘公園的「台灣船」，也由他巧手修復桅杆，被台南市政府公告列冊為「傳統工藝暨文化資產保存王船建造與修復技術保存者」。