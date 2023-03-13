板橋警分局在轄內各交通違規熱點執行取締酒駕勤務，更與環保局人員共同在轄內浮洲橋周邊執行封閉式路檢聯合稽查勤務，不只針對酒駕違規，更加強取締噪音車輛。（簡銘柱翻攝）

板橋警分局在轄內各交通違規熱點執行取締酒駕勤務，更與環保局人員共同在轄內浮洲橋周邊執行封閉式路檢聯合稽查勤務，不只針對酒駕違規，更加強取締噪音車輛。（簡銘柱翻攝）

噪音車擾人清夢，常引起民眾反彈，影響社區安寧秩序，為守護市民生活安寧及交通安全，週六晚上板橋警分局在轄內各交通違規熱點執行取締酒駕勤務，更與環保局人員共同在轄內浮洲橋周邊執行封閉式路檢聯合稽查勤務，不只針對酒駕違規，更加強取締噪音車輛，配合行政院環保署推行的排氣管合格標籤認證措施，藉由環保署資料庫，由環保局攔檢發現排氣管與認證的資料不符或違法時，將依法裁罰。

警方透過環保局人員當場專業認定是否為合格排氣管等不當改裝，取締違規上路之車輛，2小時內共攔查2百餘部汽機車，車輛改(換)裝排氣管產生噪音由環保署檢驗取締共12件不合格，依噪音管制法等相關規定告發。而整晚4小時取締酒駕勤務下來，板橋警分局總計查獲酒後駕車1件1人，取締重大交通違規無照8件、機動測速照相逕舉42件、微型電動2輪車違規1件、通報改(換)裝排氣管產生噪音車輛23件。

板橋警分局長黃南山表示警方強力執法、打擊犯罪，呼籲年輕人勿使用line、臉書等通訊軟體，號召朋友在道路上危險駕車、競速，切勿以身試法，民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。另持續嚴格取締路口不停讓行人、無照駕駛、闖紅燈、未戴妥安全帽、超速、落實執行護老專案保護長者取締違規車輛各項交通違規，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。酒後駕車加重處罰新法上路，酒測值超標均將加重處罰，10年內累犯還要公布姓名及照片。

警方持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。