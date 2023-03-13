余宥樂再次吃到劇組便當覺得感動。（民視提供）

余宥樂珍惜8點檔初體驗機會。（民視提供）

倪齊民在民視8點檔《市井豪門》劇中一心想扳倒家族事業，為達成目標竟再網羅跟班「阿樂」，要替自己當白手套。劇組為了此角色特地找鳳凰藝人余宥樂擔綱演出，這是他8點檔初體驗，余宥樂表示很興奮，加上知道跟倪齊民搭檔，特別在進組前一天先烤好巧克力波士頓派，要跟前輩拜碼頭。倪齊民收到還問「這是哪一家買的，賣相特別好」，一知道是他自己做的，就要其他人一起品嚐享用。

余宥樂上一次拍戲已是2020年《腦波小姐》，他表示整個疫情期間都沒有拍戲，本來他自己經營私廚料理餐廳，但因疫情無法內用，外送也不符合成本，最後就設停損點先關掉，現在偶爾會幫親朋好友做糕點，滿足他們的口慾。這次進到民視8點檔，余宥樂說，再次吃到劇組便當，覺得好感動！當得知跟倪齊民前輩一起對戲，非常開心也覺得非常幸福，「倪哥不但演技好，也保養得很好，敬業精神很值得我們學習」。而這次角色跟以往不同，對他來說也是一種挑戰。

倪齊民表示，進攝影棚一看到余宥樂，就忍不住爸爸魂上身，除了問有著健碩身材的他怎麼健身跟保養，還關心他有沒有女朋友，誇讚他「年輕真好，真的超帥」。余宥樂連忙道謝前輩的疼愛，他說自己雖戲劇作品不少，但為了8點檔初體驗，也先找圈內朋友詢問秘訣，很感謝胡嘉愛及王宇婕對他的信心喊話，尤其之前進組聽到劇組大家可能休息時間很少，難免脾氣會暴躁，但他加入拍攝至今，大家都相當客氣，還會主動關心他，讓他直呼超溫心，壓力也減少許多。