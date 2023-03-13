UBA大專籃球聯賽111學年度攜手影音社群平台LINE VOOM成為賽事社群合作夥伴，將以多元的影音內容，共同創造賽事社群聲量，即刻起球迷在UBA大專籃球聯賽LINE VOOM帳號，即可同步看到完整的賽事精華、「#絕對可以」等系列影音企劃。

除了豐富UBA大專籃賽賽事紀錄，複賽起還有由大專體總拍攝製作、獨家上架於LINE VOOM的場邊花絮，例如邀請球迷提問參賽隊伍，再由球員親自現身回覆，問題包羅萬象、還結合快問快答考驗反應的「球員讓你問」，全系列累計破268萬次觀看，而「這球怎麼看」單元則是剪輯球員精彩好球，邀請教練及隊友進行評論，捕捉當紅的「反應」瞬間，是結合球員互動的生活化內容，廣受球迷好評。

此外，為響應3月24到26日在台北小巨蛋舉行的大專籃球決賽，LINE VOOM也與UBA聯手推出「預測冠軍票選活動」，球迷在3月25日前進入活動網頁，投下心中男女一級冠軍，就有機會獲得決賽門票、限量4強男女子隊伍應援毛巾及其他好禮，讓球迷熱血觀賽、現場應援更給力。