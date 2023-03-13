受惠調漲產品售價，推升營收跟著成長。卜蜂去年合併營收289.59億元，創歷史高峰。

過去三年因為疫情，實體餐飲業人流銳減，如今隨著疫情解封，餐廳重見排隊人龍，國外觀光客也隨著邊境開放，慢慢人愈來愈多。市場認為，卜蜂有滿大營收比重是供應給B2B的營業用市場，可望受惠這波餐飲復甦，推升公司今年營運。

去年由於疫情等因素，黃小玉等食品原料價格從2021年底就開始飆漲，去年2月碰上俄烏戰爭更直衝天際，承受沈重成本壓力，直到第二季底、第三季才回落。食品廠都備有原料庫存，去年下半年都在清理高價庫存。

不過，隨著高價原料庫存消化告一段落，搭配今年新台幣強升，法人指出，卜蜂今年成本壓力可望大幅紓解，幫助獲利回升。

去年營運優於前年；卜蜂指出，今年，轉投資建立的雞蛋洗選場將於近期完工，屆時將增加蛋品生產，有利營運。雖然今年有俄烏戰爭、通貨膨脹、升息等不確定因素，但分切廠、屠宰廠、飼料廠等投資可望產生效益，產量能夠增加，預期營運可持續成長，對今年營收獲利持審慎樂觀看法。