蛋荒擴大，連鴨蛋也要中秋節才減緩，國民黨立委王鴻薇12日指出，豬價11日再飆新高，芒果也遇嚴重缺水，砲轟農委會主委陳吉仲別再戀棧。粉專「綠能你不能」今(13日)也發文指出，蔡政府從106到111年花了1357億前瞻預算搞水環境建設，實際就是假借治水名義搞垃圾工程，前新竹市長林智堅也搞了很多蚊子館工程，卻跟實際改善治水一點關係都沒有，什麼成效都沒有，示警物價飛漲外，台灣可能又要面臨缺水之苦！

「先跟大家示警，物價飛漲外，我們可能又要面臨缺水之苦！」綠能你不能發文表示，之前民進黨政府一拿到政權，就馬上心心念念搞了個前瞻計畫又稱「錢沾計畫」，顧名思義，就是民進黨拿來綁樁，分配政治資源的～現在台灣出了缺蛋、缺電、缺藥，啥都缺外，還快要缺水了！

綠能你不能指出，前瞻水環境建設從106到111年分3期，投入1357億特別預算，「結果民進黨花了一千多億，什麼成效都沒有！」

綠能你不能強調，他剛好有研究了一下，直接說這個計畫多糟糕，實際上就是假借治水的名義，讓民進黨執政的縣市搞很多跟治水沒啥鳥關係的垃圾工程，剛好他的家鄉新竹，在小英男孩林智堅的帶領下，就從中央用這一筆前瞻預算，在海邊與市區搞了很多蚊子館工程，然後跟實際改善治水一點關係都沒有～在野黨想監督也很難，因為民進黨國會多數，可以強行碾壓，你我辛苦的納稅錢，就淪為民進黨利益分配的提款機！