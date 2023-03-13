世界棒球經典賽邁入第6天賽事，A、B組預賽也來到尾聲，確定由A組的義大利、古巴，以及B組的日本、澳洲取得8強賽門票，而中華隊則在奮戰4場後無緣前進東京。不過張育成在多場比賽的表現也備受世界看好，榮獲A組的最有價值球員(MVP)。

據美媒《新英格蘭體育網》報導，指出張育成代表的中華隊雖沒晉級，但他在4場比賽有怪物般的表現，16打數7支安打（0.438打擊率）以及0.500上壘率、0.938長打率，2支全壘打、2支二壘打、8分打點、5個得分、2次保送、2次三振，其中全壘打、打點數都是A組最高。贏得了A組MVP。

此外，除了獲得MVP殊榮之外，從各項數據來看，張育成也是榜上有名。從得分榜來看，張育成與大谷翔平、中野拓夢、古巴強棒吉伯特（Yoelkis Guibert）、德雷克（Yadir Drake）及巴拿馬拉莫斯（Jose Ramos）並列第三。更因張育成以8分打點與大谷翔平、吉田正尚並列最多，被他的老東家，克里夫蘭守護者的新聞網站指出：「他4場比賽的打點和大谷翔平一樣多。」

事實上，張育成在經典賽的表現有目共睹，連紅襪官方推特也發文祝賀張育成：「他玩得很開心！」此外，他也於今(13)日凌晨在臉書上更新一則貼文，表示：「我將回美國與紅襪隊春訓報到了。」直言：「會帶著滿滿的祝福及鼓勵好好的面對未來各種挑戰。」讓不少網友紛紛在底下留言為他加油打氣。