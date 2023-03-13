「2023饗愛你」戀愛假期，3月31日前連住兩晚，每晚一人1300元起，還可獲贈200元蛋糕房抵用券。（台北凱撒大飯店提供）

站前套房寬敞舒適，可飽覽台北市日與夜車水馬的城市美景。（台北凱撒大飯店提供）

3月31日前，身份證上含有「520」三個數字，當晚可用520元加1成服務費用餐。（台北凱撒大飯店提供）

3月份迎來38國際婦女節與314白色情人節，台北凱撒大飯店應景推出情人節相關住房、餐飲優惠誘客，房價最低每晚1人1300元起；3月14日至31日，Checkers自助晚餐雙人75折；若身份證上含有「520」三個數字，即可用520元加1成享用Buffet晚餐；活動期間用餐加入品牌Line會員，還有另一次午、晚餐75折優惠。

鄰近台北火車站的台北凱撒大飯店新推白色情人節「2023饗愛你」戀愛假期，3月31日前預約訂房，雙人入住悠遊客房、綺幻客房，可享異國風自助晚餐兩客，每房濃情蜜意價3520元起；連續入住兩晚5200元起，每晚一人1300元起，再加碼送凱撒蛋糕房200元抵用券。想要寵愛另一半，為彼此感情加溫，可奢華升等成站前套房，客房寬敞舒適，還可飽覽台北市日夜車水馬龍的奇景，入住站前套房5520元起。此外，戀愛假期住房專案還可用7折價加購高鐵票。

迎接白色情人節，3月14日至31日 ，館內的Checkers自助餐廳晚餐時段推出「我愛你專案活動」，雙人用餐可享晚餐75折甜蜜優惠價；業者再加碼，民眾身份證上含有「520」三個數字，當晚即可用我愛你價格520元加1成服務費吃Buffet，活動限本人，需雙人成行。另外，在餐廳拍照、打卡並上傳到社群媒體，或活動期間用餐加入Line會員，還可享有另一次午、晚餐75折優惠。

Checkers自助餐廳日前宣告回歸，Buffet餐檯可盡享歐陸美饌佳餚，英式爐烤現切牛排、主廚推薦季節限定現流鮮魚、愛爾蘭燉豬肉、香料烤雞、維吉尼亞火腿等及各式異國美味，還有紅白酒、啤酒暢飲。饗愛假期搭配美食饗宴，整個三月都是甜蜜情人節。

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