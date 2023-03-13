俄羅斯持續使用號稱10馬赫的Kh-47「匕首」(Kinzhal)高超音速飛彈，打擊烏克蘭境內的目標，從而引起了全世界的關注。這些飛彈造成巨大的破壞，同時美國也在計算它們的存量與科技程度。現在，越來越多的證據表明，這種飛彈應用了相當多西方與東亞的技術產品。顯然俄國利用非法管道，進口了幾百項俄國無法生產的晶片與控制單元，這些零件源自20多個電子技術國家，包括美國、日本、韓國等等，甚至還有台灣。

Sandboxx報導，英國皇家聯合軍種研究所(Royal United Services Institute, RUSI)和衝突軍備研究所(Conflict Armament Research, CAR)，對在烏克蘭回收的俄羅斯武器碎片進行分析，他們的結論是「雖然不能100% 肯定 ，但Kh-47M2匕首飛彈的導向系統，極有可能採用了西方技術。」

MiG-31腹部的匕首飛彈，它是伊斯坎達飛彈的空射版。(圖/Tass)

Kh-47匕首飛彈是根據9K720伊斯坎達-M(Iskander-M)短程彈道飛彈，改裝成的空射型，安裝在MiG-31與Su-35這種大型戰機上，而空射型因為有戰機航程為輔助，射程較陸基型的伊斯坎達飛彈更長。無論如何，這兩種飛彈都被大量投放到烏克蘭境內，造成慘重的死傷。

正由於俄羅斯投放的伊斯坎達與匕首飛彈相當的多，所以有許多殘留碎片被檢視。中央情報局官員、海軍退伍軍人萊昂斯(Jason Lyons)說：「俄羅斯一直缺乏專業科技知識，他們的先進武器裹足不前，只能竊取西方技術，就像耍小聰明的孩子，抄別人的作業再上交。」

第一代9K720伊斯坎達飛彈是在1988年問世，但由於蘇聯已即將解體，之後該飛彈的研發工作長期延誤，直到1998年，才進行了第一次全面飛行測試，直到2006年才投產服役。

普丁在2018年的國情報告中，鄭重的介紹伊斯坎達飛彈與匕首飛彈，並表示它們是強大的高超音速武器。這句話不算錯，它們確實可達到極高音速，但是它與美國所定義的進氣式高超音速武器，或是高速可控式助推滑翔武器相去甚遠。

匕首飛彈第一次出現在俄烏戰爭，是在去年3月18日，俄軍打擊烏克蘭西部傑利亞京（Deliatyn）一個地下武器庫；隔天，第2枚匕首打擊了頓內次克的康斯坦丁諾夫卡(Konstantinovka )，烏克蘭部隊的燃料庫； 4月11日，第3枚匕首打擊敖德薩港市的目標。

RUSI 在去年8月8日，發表了一份長達60頁的俄軍武器技術程度調查報告，他們檢視了27 種俄羅斯武器系統，從巡弋飛彈到通信系統，發現相當多的零部屬於西方技術，不僅來自美國，還有來自日本、台灣、韓國、瑞士、荷蘭、英國、法國和德國的產品。調查發現，俄羅斯利用各種空殼公司，與非法的地下管道來採購這些組件。

RUSI的報告指出，至少450 種不同的外國技術零件，其中318項來自與美國軍方有關的電子公司；而其中的80種零件被美國標注「出口管制」，以防止此類技術落入敵人之手。

另一家英國智庫-衝突軍備研究 所(CAR) 也有相似的報告。CAR調查的是俄羅斯Ka-52短吻鱷直升機、各種巡弋飛彈、無人機， 以及俄軍的通信導航設備。他們定有650種零件不是俄羅斯能生產的。

舉個例子， RUSI調查的伊斯坎德達飛彈在飛行終端階段，使用了稱為Baget-62-04 的影像導引處理系統，而Baget-62-04帶有各種來自西方的零件，包括微處理器、可程式控制器、靜態隨機存取晶片、晶體振盪器、連接排座等。他們認為貨源來自著名的德州儀器公司(Texas Instruments)、微晶片科技公司(Microchip Technology)、飛索半導體(Spansion Inc.)、賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor)等。伊斯坎德達與匕首是兄弟產品，因此同樣的導航設備也應用在匕首飛彈裡。

RUSI表示，這並不意味著這些公司是故意向俄羅斯政府提供零件。俄羅斯善於使用間諜，與逆向工程西方國防技術。從1950年代的AIM-9 響尾蛇飛彈，到1980年的太空梭，蘇聯(與之後的俄羅斯)都在很短的時間仿造出類似的產物，顯然他們竊取或直接購買（採用非正規管道）美國技術。