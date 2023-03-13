就在美國為通貨膨脹、俄烏戰爭與對中科技封鎖等國內外事務手忙腳亂之際，中東悄悄地在中國的斡旋下達成了極為重要的和平協議。這次協議不是在以色列和阿拉伯國家之間，而是沙烏地阿拉伯和伊朗這兩個幾十年來一直針鋒相對的國家。《紐約時報》認為，由中國促成這項協議超出所有人的想像，它是美國數十年來主導外交聯盟和對手關係的大逆轉，讓所有國家都感到匪夷所思。

《紐時》指出，在過去的3/4個世紀裡，美國人一直是中東的核心角色，有事發生時它幾乎都在場，但現在卻發現自己在一個出現重大變化的時刻被擠到了一邊。多年來在該地區只扮演次要角色的中國人突然搖身一變成了新的重要選手。以色列人一直在討好沙烏地阿拉伯人，以便對抗他們在德黑蘭的共同對手，現在他們一時找不著自己的位置。

華盛頓非營利組織中東民主項目的研究副主任艾米·霍桑說：「繞不過去的——這是一件大事」，「沒錯，美國現在不可能專門跟伊朗斡旋這樣的協議，因為我們與伊朗沒有外交關係。但從更大的意義上說，中國取得的這一卓越成就使其在外交方面上了一個台階，並超越了自拜登上任以來美國在該地區取得的任何成就。」

拜登總統的白宮公開歡迎沙伊恢復外交關係，但他的助手們私下表示，人們對中國所做的突破評價過高，而且並不認為這就表明美國在該地區的影響力遭到了削弱。

獨立分析人士表示，目前尚不清楚沙伊之間的和解究竟能走多遠。重開2016年關閉的大使館的決定只是第一步，此前，中東和更廣泛的伊斯蘭世界已經經歷了數十年的領導權爭奪，有時甚至會出現暴力。

報導說，達成協議並不意味著利雅得的遜尼派和德黑蘭的什葉派已經放下了心結。雙方仍謹慎地安排了2個月的時間來敲定細節，就算這項重新派駐大使的協議最終無法執行，也並非不可想像。

多年來，沙烏地阿拉伯一直尋求暫停與伊朗的敵對行動，雙方首先在巴格達舉行了會談，最終仍沒有結果。拜登政府官員表示，沙烏地阿拉伯向他們介紹了與北京的討論情況，但美國人對伊朗是否會履行新承諾表示懷疑。

前美國駐以色列和埃及大使、目前在普林斯頓大學任職的庫爾策表示，當拜登政府更願意把注意力放在其他地方時，中國促成的協議所代表的變化仍對拜登政府構成挑戰。「這體現了中國的機敏，它利用了沙烏地阿拉伯對美國的一些憤怒，以及其中的一些真空狀態」。

報導分析稱，儘管如此，對於許多資深的美國政策制定者來說，看到中國在一個地區經多年發展後產生如此大的作用，令他們感到不安。「這再次提醒人們，競爭是在全球舞台上進行的」，美國進步中心負責政策的執行副主管、前歐巴馬政府中東特使瑪拉·拉德曼說，「它絕不局限於印太地區，就像它不僅僅局限於經濟、安全或外交接觸一樣。」