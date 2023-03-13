日前南投縣第二選區立委補，由民進黨蔡培慧打敗藍老將林明溱。此役被視為九合一延長賽、2024總統大選前哨戰，結果則是副總統的賴清德黨主席首戰告捷。而《TPOC台灣議題研究中心》今（13）日就分析出，在南投補選此役，民進黨重現了2020年台中市第二選區立委補選的戰法，由綠營空軍力抗擁有堅強組織實力的藍營地面部隊，因此「空戰」角色舉足輕重。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析的結果顯示，在2月2日至3月4日期間，由賴清德領軍的民進黨在南投補選之戰中，展現出團結的力量，這段時間許多綠營的政治人物官方臉書都積極為蔡培慧輔選，總共創造超過46萬次的粉絲互動數，可見民進黨內跨派系要角都入列，綠營團結一心在空戰上提供火力，成為蔡培慧勝選一大助力。

TPOC也指出，民進黨在此次南投立委補選的戰術，和2020年台中市第二選區立委補選的戰法極為相似，都是由綠營空軍力抗擁有堅強組織實力的藍營地面部隊，因此「空戰」角色舉足輕重。而從數據中可以看到，綠營在南投立委補選中的空戰，僅僅靠黨內同志發聲奧援就發揮效果，催化選情，最終拿下勝利。

最後TPOC也強調，賴清德在掌握民進黨之後，也擺脫了「前朝」過度依賴網軍的治理方式，就算不靠側翼網軍，仍然掌握網路輿論戰，而在南投補選之後，賴清德也啟動2024總統及立委提名作業，如何整合綠營各派系，能發揮空戰優勢，帶領民進黨走出期中選舉敗選陰霾，此役也讓賴清德未來推動改革勢必更有底氣。