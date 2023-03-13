為了避免意外懷孕，除了男性使用保險套，有些女性則會服用避孕藥，就有一名女網友自述交了男友後，性行為頻率變高，好奇自己該不該吃避孕藥，引起眾人熱議，也有不少女性分享經驗，提醒最好有諮詢過醫師再吃。

一名女網友在Dcard發文表示，最近交了第一任男友後，因為性行為頻率蠻高的，開始關注避孕的文章，發現不少女生有固定吃避孕藥，也透露男友保險套不好買，自己有考慮吃避孕藥的念頭，好奇大家什麼原因才吃避孕藥。

貼文引起熱議，不少人分享服藥原因，「第一次吃一定要先去諮詢過醫生噢！我吃了四年多，想吃的原因是雙重避孕」、「個人是因為月經失調去看醫生，醫生建議可以吃避孕藥調經」、「母胎單身快30年，吃避孕藥純粹因為子宮疾病，婦產科醫生建議吃藥調經」、「我是不喜歡保險套摩擦痛+希望月經可以準時才吃的」。

也有過來人建議，如果只是要避孕用，可以考慮裝避孕環，「避孕環一生推」、「對於會忘記吃藥的人來說，環會比較好」、「他的避孕原理跟避孕藥基本上是一樣的」、「已使用避孕環1年，月經日期都來的非常準，使用避孕環最適合懶人」，但有人依舊認為吃藥比較簡單。

台大醫院衛教資訊指出，避孕環為透明環狀的矽膠材質，內含有低劑量雌激素及黃體素，可定期釋放，透過陰道黏膜吸收，作用機轉與事前口服避孕藥相同效果。優點是隱密性高、哺乳者可用，缺點為子宮發育不全不適用，增加骨盆腔及陰道發炎感染、子宮沾黏，以及子宮外孕、不孕機率。避孕環需自行放入及取出、容易掉出。