Yahoo奇摩表示，接下來，將由Yahoo全球策略營運資深副總裁Nicholas Bagg帶領台灣整體營運規劃與決策，並與台灣團隊共同將電子商務及媒體事業做更緊密的整合。Yahoo台灣將繼續扮演其在全球的重要角色，並落實公司的策略執行與發展。

Yahoo奇摩正式聲明稿表示，「感謝林振德及方盈傑過去20多年來對Yahoo的成長所做的卓越貢獻，我們也給予他們最誠摯的祝福。」

Yahoo奇摩董事總經理林振德是Yahoo奇摩的長青樹，在Yahoo尚未購併奇摩之前就在奇摩任職。兩家公司合併之後，一直擔任Yahoo奇摩技術長一職，直到前Yahoo亞太區資深副總裁暨董事總經理鄒開蓮離開後，林振德便升任Yahoo奇摩董事總經理一職至今，在Yahoo奇摩任職長達27年。

林振德與方盈傑離職的具體原因，並不清楚。

不過，矽谷多家軟體及網路公司2022年底開始陸續祭出裁員的舉措，Yahoo今年年初才剛宣布全球裁員20％。該項計畫將於2023年陸續執行。繼Google台灣跟進全球政策裁員之後，Yahoo奇摩是否也會裁員，備受關注。