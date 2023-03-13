外傳我國有500位退役軍官在退伍軍方社團受邀，組團赴陸參加黃埔99週年紀念大會，引發爭議。退輔會對此重話回應，少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套。國民黨立委吳斯懷認為，這些退役軍官只是要去參訪、悼念，且大陸沒有三軍官校，沒有慶祝黃埔校慶的條件，有什麼好怕中共統戰？

馮世寬今針對退伍協會邀請軍官赴陸一事表示，此時應共體時艱，軍人應該要愛我們的國家，明年黃埔軍校100周年校慶也應擴大舉辦。他強調黃埔軍校所有東西，包含中華民國國旗、憲法都在台灣，才是正統。

退輔會也發布新聞稿稱，此次陸方以黃埔校友會名義，邀請黃埔先進赴陸參加黃埔九十九週年紀念大會，讓退輔會深表不妥。並批，少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套；自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解。

吳斯懷受訪時回應，自己和退伍軍人團體過去都有聯繫，這件事沒有那麼複雜，該活動是退伍軍人團體去年底開年度會議時所提出，是為明年黃埔百年校慶而暖身，所以才邀請退伍軍人自動報名。而這些退伍軍人屆時會組團到位於大陸的母校，並分組前往一些抗日、國民黨軍隊拿下勝仗的古戰場回憶一下，並非陸方主動邀請。

吳斯懷強調，解放軍沒有三軍官校，黃埔軍校舊址在中華民國播遷來台後，就擺在原地變成歷史文物館，「共匪沒有什麼好慶祝黃埔校慶，也沒有什麼必要用此方式來做統戰」。

吳斯懷坦言，當然現在時機敏感，退伍軍人團體組這麼大的團體赴陸，的確會有敏感的看法，但並不需怕對岸會藉此統戰，站在政府、國防部、退輔會的立場，當然不希望給兩岸增加敏感的問題，但不是什麼事都要冠上統戰兩字。

吳斯懷說，我們民主、自由、法治都比對岸好，雖然政治很多部份會受到打壓，但為什麼要防止這些退伍軍官赴陸？「我們有什麼好怕中共統戰？」

至於馮世寬說，黃埔正統就在中華民國，吳斯懷也認同稱「並沒有錯」。他說陸軍官校、三軍官校、政戰學校、國防醫學院等都系出同源，從黃埔官校慢慢發展出來，並以陸軍官校為主體，這是歷史，不容否認。他強調，現在真正的精神就在陸軍官校，還有各軍事院校，都從黃埔軍校衍伸出來。

此外，基進黨日前稱，國軍必須全面「去黃埔化」，吳斯懷則批，黃埔精神要拿掉、官校要改成台灣陸軍官校，「那都是笑話，歷史不容否定，不要去更改」。

吳斯懷說，黃埔軍校建軍一百年，是跟中華民國的歷史息息相關，抗日戰爭犧牲了十幾萬黃埔軍校的校友，這也要抹煞嗎？犧牲幾萬個將領，九成都是黃埔軍校畢業，這也要否認嗎？

吳斯懷強調，歷史不需要去害怕，只是現在因為情勢敏感，執政的政府會希望退役將領不要赴陸，這可以理解，但為什麼要去限制他們的行動自由呢？為什麼要怕中共統戰呢？