由於華南水氣東移，氣象局表示，明（14）日基隆北海岸、東半部地區、西半部山區有局部短暫雨，中部以北平地有機會出現零星降雨；由於大陸冷氣團影響，各地天氣明顯偏冷，但白天冷空氣減弱氣溫回升。

氣象局指出，明天基隆北海岸、東半部地區、西半部山區有局部短暫雨，中部以北平地也有機會出現零星降雨，白天之後剩基隆北海岸、東半部仍有局部降雨，西半部地區降雨機率降低；溫度方面，中部以北及東北部低溫只有14、15度，其他地方約16、17度，白天冷氣團減弱，各地氣溫回升，北台灣回溫明顯，北部、東北部、東部高溫可達21、22度，其他地方約25到27度。

氣象局預測明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周三至周五（15日至17日）僅東半部地區有零星短暫雨，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大；周六、下周日（18日、19日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部、東北部天氣稍轉涼。

下周一（20日）東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，各地氣溫回升；下周二（21日）各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨；下周三、下周四（22日、23日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。