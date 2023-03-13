中華隊昨天最後拚盡全力，最後仍以1比7敗給強敵古巴，最終在分組中以2勝2敗無緣晉級經典賽複賽，多位主力球員提及「晚接午」確實有疲累感，主辦單位也被大批球迷開罵，不過律師林智群卻逆風發表看法，他認為應該持平而論，中華隊已有3個主場優勢。

中華隊11日晚間大戰荷蘭隊，終場以9比5拿下勝利，但當天比賽結束時，已經超過晚上10點，隔天中午12點馬上碰到休息1整天的古巴，所有球員用盡全力迎戰，最後以1比7輸給古巴隊。

針對賽程密集，以及「晚接午」賽程，讓中華隊疲憊應戰，在中古大賽後，大批球迷痛批根本沒有主場優勢，甚至湧入主辦單位悍創運動行銷官網留言開罵，引發熱烈討論。

不過，律師林智群卻認為，晉級的兩支球隊古巴、義大利也都有「晚接午」賽程，古巴還贏球。

林智群說「持平而論，我們已經很有主場優勢了。」第1點，他認為其他3個球隊都從幾千公里外飛來，也要調時差。第2點，我們有萬人應援團，人家沒有。第3則是古巴還跟台灣職棒球團打熱身賽，我們可以搜集情報。

林智群的言論也引起不少網友球迷反思，不過大家都留言希望中華隊可以愈來愈好。