星宇航空股價日前暴漲暴跌，部分被套牢的投資人成立自救會，有自稱是自救會成員的人士在臉書發文影射星宇執行長翟建華涉及內線交易，星宇聞訊表示將採取法律行動，翟建華發出採訪通知，表示將於14日上午到台北地檢署按鈴提告。

星宇航空股價於2月底飆漲，股價一度衝破50元大關，但隨後連續下跌，13日股價在32.85元。部分投資人被套牢，成立自救會。近日，一名自救會成員在臉書發文點名星宇航空執行長翟建華涉及內線交易，甚至還推薦股票給自己。

該人士在臉書發文指出，星宇自救會的朋友，他只能告訴大家，星宇有救了；之前，他和校友翟建華交流，回想到20多年前，他在大學的時光，彷彿就在昨天，那也是一段美好的時光；今年2月，翟建華推薦給他的星宇股票，他也有進場，好在翟建華有內部消息，他才沒有被套牢。

星宇航空13日聲明表示，對於有心人士利用網路散佈不實訊息，影射內線交易，除已嚴重影響該公司商譽，並有違反《證券交易法》等相關規定之嫌，該公司將採取嚴正的法律行動，並呼籲投資人保持理性，切勿相信網路謠言。