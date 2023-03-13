網紅「小玉」朱玉宸2020年利用最新AI「Deepfake」人工智慧技術，與助理莊姓男子合謀將119位正妹網紅、名人的臉合成到日本AV影片，新北地院去年7月依違反《個人資料保護法》判處朱男5年6月。此外高雄市議員黃捷等21名被害人也附帶民事求償，新北地院近期叛小玉、莊男賠償5女網紅精神慰撫金各50萬元，被害人之一的奎丁看到判決後怒嗆：「根本是羞辱人」。

刑事部分，新北地院依違反個資法各判處小玉5年6月徒刑，得易科罰金198萬元；莊男判處3年8月徒刑，得易科罰金132萬元，並沒收其犯罪所得。新北地院去年12月間判處小玉、莊男賠償黃捷、空姐被害人各100萬元，另外判處2人賠償50萬元，女大生模特兒60萬、知名網紅團體正妹成員100萬，判賠5名網紅、實況主精神慰撫金各50萬元。

奎丁憤怒表示「賠這個錢根本是羞辱人」。（圖／奎丁Instagram）

受害者之一的奎丁看到後轉貼新聞，並怒嗆：「律師說判定的結果是法官自由心證，這到底啥小，賠這個錢是在幹嘛？可以換他關多年一點嗎？有在爛，真的是有被氣到」，她強調「賠這個錢根本是羞辱人」。

小玉之前公布一年賺9百多萬。（圖／小玉YouTube）

奎丁向《中時新聞網》透露小玉2年前就有拍攝公開收入的影片，當時小玉一年就賺了9百多萬，淨利2百多萬，「判決書說小玉沒有錢，真的是2023我聽過最好笑的笑話」，奎丁表示當初拍片踢爆網上有換臉影片流竄，之後遭到報復，認為自己受到的傷害不小於其他人，「法官用金錢判決的話，會讓人有輕重不同階級之分的感覺，好像我被賠50萬，受的傷就比150萬、100萬的人少一樣。」

奎丁3年前曾拍攝影片踢爆網上有人靠換臉影片盈利。（來源／奎丁YouTube）

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。