在2024各黨總統候選人方面，民進黨主席賴清德似乎已定於一尊，白營也是由主席柯文哲披戰袍出征，但藍營遲遲未定論，讓支持者非常焦急，對此，就有Youtube頻道做出一份網路民調，從結果中可以看到，支持新北市長侯友宜的人僅僅只占36%、而力挺台中市長盧秀燕的民眾則高達64%。而前立委沈富雄13日就表示，「盧秀燕無懈可擊，有人找她選2024，她可以點頭的」。

Youtube頻道《庶民錦鯉》10日發起網路投票，截至13日下午2點30分，總計有2075人參與此次投票，《庶民錦鯉》發起的問題是「如果國民黨內初選最後只有侯友宜與盧秀燕，你支持誰？」，結果支持新北市長侯友宜的人僅僅只占36%、而力挺台中市長盧秀燕的民眾則高達64%，差距可說是相當懸殊。

沈富雄13日在廣播節目《POP大國民》中表示，「今天這是一個網路民調，網路民調一定會很偏，但是也不會出乎大家的意料」，沈富雄更直呼「因為盧秀燕無懈可擊，她是中部的、是外省女孩子，嫁給本省的政治世家，而且她融入各個層面的社會人士都融入得非常好，還媒體出身，講話很少講錯」，沈富雄最後也指出，「雖然她不久以前說，不會主動要選總統，但有人找她，她可以點頭的」。