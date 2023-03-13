矽谷銀行增資失敗又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，成為2008年全球金融危機以來美國最大銀行破產案，也是美國有史來第二大銀行倒閉案。

前立委郭正亮今（13）日在中天電視《頭條開講》分析，這不是銀行監管的問題，因為手上有很多存款，股市又已經漲多，無法在股市保證獲利，所以去買固定收益的MBS，固定收益率是1.56％，這對銀行來講是夠的，因為存款利率不到0.5％，銀行還可以賺1％。

郭正亮指出，但現在升息升到4.5％，買的東西通通都賣不掉，失去流動性。問題在這裡，而不是虧損，是買的東西失去流動性，賣不掉，遇到提款，要怎麼辦？拿不出現金。因為有人要領錢，急著要現金。

所以只好把容易賣的AFS，籌一下大約210億美元，在3月8日拋售，虧了18億美元，外界質疑為何寧可賠18億美元也要賣？到底出什麼事？另外，也傳出在外募資352億美元，矽谷一聽就知道出事了，所以開始擠兌，當天股票大跌62％，停止交易後復盤再跌20％。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮解釋，買固定收益債券是有價值的，在市場上拋售是有人願意收手，但一開口就打5折，這種既會造成外溢、拋售，導致MBS價格暴跌，所以聯準會要處理的是這部分，就要求不要賣，保證每個存款戶都可以領到全額，可是對不起，不是明天領，因為要有時間慢慢賣掉，否則拋售會有金融恐慌。

郭正亮直言，真正危機不是個別銀行，因為並沒有衍生商品，也沒有大量其他投資，現在怕的是不知道還有哪些銀行買了固定收益債券，且如果利率是在1％到2％，現在通通都有流動性危險，問題是流動性風險。

郭正亮強調，矽谷銀行買的MBS都是非常好的、A級的，矽谷銀行倒閉之前評比是A，是沒有問題的，誰會知道A級債券賣不掉？不就是暴力升息造成的？