研調機構Synergy Research數據顯示，2022年全球共完成187件數據中心併購交易，總價值達到480億美元，逼近2021年的歷史高點490億美元。其中私募股權買家的交易價值占比攀升，從2021年的66％升至2022年的91％（占440億美元）。

在過去一年裡，前12大數據中心收購案，有10個涉及私募股權買家。Synergy表示，數據中心被視為投資的長期避風港，特別是在動盪時期，因此吸引大量私募股權公司湧入收購。

舉例來說，去年3月，私募基金巨擘KKR與基建投資公司Global Infrastructure Partners以150億美元完成數據中心營運商CyrusOne收購案，後者在北美、南美與歐洲經營逾50家數據中心。

去年12月，私募股權公司DigitalBridge與投資服務公司IFM Investors以110億美元代價收購數據中心營運商Switch。DigitalBridge資深執行董事默克（Jon Mauck）當時表示，他們將擴大Switch國內與海外業務，以滿足強勁企業需求。

市調公司International Data雲端研究部門主管格雷厄姆（Sean Graham）表示，私募股權公司的參與將帶來更多資金，用於建設新數據中心或擴建原有設施，進而滿足不斷增長的需求。

數據中心是支持雲端數位工具的基礎設施，範圍涵蓋影音串流、線上電玩、遠距辦公軟體、5G網路與物聯網系統等。

Synergy首席分析師丁斯戴爾（John Dinsdale）表示：「這些都是長期趨勢且會產生越來越多數據，因此需要更多數據中心容量。」