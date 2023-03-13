美女主播吳宇舒外貌亮眼，憑親新氣質贏得不少網粉支持，被譽為女神。吳宇舒2013年與媒體人朱凱翔結婚後，肚皮12年都沒消息，12日她突然在臉書宣布已懷孕5個月。朱凱翔也發文喊「是啦，謝謝大家」，社群湧入無數祝福外，好友鍾沛君一句「我還是希望孩子像媽」也笑翻網友。

女神主播吳宇舒12日在社群上報喜：「我承認最近不是吃太飽，也不是三個月不能講…….其實是懷孕五個月了」，她貼出兩張圖片，只見坐在主播台的吳宇舒小腹微微隆起，臉上洋溢著幸福的微笑，她將超音波照與愛寵一起分享，畫面相當溫馨。

朱凱翔也在其粉專「不演了新聞台」發短文認了：「是啦，謝謝大家。」政壇及媒體業好友紛紛湧入祝福，名嘴黃揚明跟北市議員徐弘庭、桃市議員牛煦庭都說「恭喜老爺，賀喜夫人」，北市議員徐巧芯、民眾黨發言人楊寶楨、主播陳諺瑩、雲縣議員陳芳盈都喊「恭喜！」

國民黨台北市議員鍾沛君則說「你我十幾年兄弟一場，我還是希望孩子像媽。」趣味留言引來300多網友點讚，也有人說「會這麼說，妳是真兄弟」、「不管是顏值還是個性」、「如果是男生希望像爸爸一樣能言善道」。還有人虧「朱凱翔終於搞出人命了」、「你總算幹點正事了！」

吳宇舒與朱凱翔曾是同公司同事，兩人愛情長跑多年，2013年結婚，兩人結婚多年，但都沒有傳出懷孕消息，被身邊許多人詢問。吳宇舒曾抱怨不喜歡外界頻繁「關心」，認為該舉動不禮貌，如今主動與大家分享好消息，明顯感受到她晉升準媽媽的好心情。