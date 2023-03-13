日本1966年發生一起強盜殺人案，味噌工廠老闆一家4口遭殘忍殺害，一名員工被視為嫌犯，但警方未取得關鍵鐵證，此人聲稱偵訊期間遭嚴刑逼供，即使當庭翻供仍遭判死刑。經家人與律師奔走，這名坐牢近半世紀的苦主2014年獲釋，但沉冤未雪。東京高等法院今（13日）裁定此案重新審理。

此案主角是現年87歲的袴田巖。英國廣播公司報導，國際特赦組織（Amnesty International）表示，袴田坐牢將近48年，是全世界最勞最久的死刑犯。

57年前的6月，靜岡縣清水市（今靜岡市清水區）一家味噌製造廠的老闆與妻子、兒女共4人遇害，嫌犯是曾為職業拳擊手的員工袴田巖，唯一與袴田扯上關係的證據是在他宿舍搜出一件沾有微量血跡的睡衣。袴田否認犯案，案發後2個月袴田突然認罪。

袴田後來表示，20天偵訊期間他遭到毆打，並當庭翻供否認殺人。案發1年2個月後，1967年8月，味噌廠醬缸內找到5件血衣，檢方認為是袴田犯案時穿著、視為有力佐證，袴田出庭時辯解衣物不是他的，1968年9月袴田仍遭判死刑。律師上訴遭駁回，1980年12月死刑定讞。

纏訟多年後，靜岡地方法院發現調查人員可能有栽贓情事，2014年決議釋放袴田並重審，重審決議遭東京高等法院駁回，但未再收押當時坐牢近48年的袴田。

袴田巖的胞姊與辯護律師13日在東京高等法院外聽聞重審確定，欣喜不已。（圖／共同社／美聯社）

經過上訴，最高法院法官指示高等法院重新審酌此案，東京高院終於在今天諭令此案重審，法官將針對前述5件衣物血跡的DNA是否與袴田相符作出裁定。袴田的辯護律師此前已表示DNA並不相符，這項證據是捏造而來。

袴田的姊姊秀子多年來為證明弟弟的清白四處求助。得知東京高院諭令重審此案，如今高齡90的她說：「等了57年，這一天到來了，我終於能卸下肩頭重擔。」家人表示，袴田坐牢多年，精神狀況已變差。

袴田巖13日在靜岡縣露面時，隔著車窗對外界比出勝利手勢。（圖／共同社／美聯社）

人權團體長年批評日本檢警對於嫌犯認罪口供太過依賴，而且警方常以暴力逼供。全世界的工業先進大國，僅有日本與美國仍保有死刑。國際特赦組織接獲袴田案終於贏來重審的消息後表示樂見「這個遲來的機會以伸張正義」，日本分會秘書長中川英明說：「袴田的認罪是出於逼供而來，對於其他用於指控袴田的證據也重大疑慮存在。」

倘若特別上訴成案，重審過程仍可能會一拖數年，律師界對此一直有不滿的聲音。日本律師以正面態度看待東京高院今天的決定，並敦促檢方不必再向最高法院申請特別上訴、應儘速展開重審程序。日本律師聯合會會長小林元治說：「袴田已經87歲，蹲了47年苦牢之後，身心狀況都不好。此案一天也不能拖延。」