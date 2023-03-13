2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定，而前立委沈富雄日前就斷言，新北市長侯友宜將會代表國民黨參選2024總統，而近日就有一份最新的網路民調指出，有67％的民眾「認同沈富雄所言」，有32％的民眾「不認同沈富雄所言」。

根據《風傳媒》12日在網路節目「下班瀚你聊」中所做出的網路即時投票，對於「你認同沈大老所言，國民黨最後就是侯出線嗎？」，總投票數1177票中，有67％的民眾「認同沈富雄所言，最後是侯友宜出線」，有32％的民眾「不認同沈富雄所言，認為最後不是侯友宜出線」。

此投票結束後，網友紛紛留言表示「國民黨支持者有自己的想法，所以國民黨要快推出候選人」、「2024年的總統非常難做，需要人格特質有魄力、堅毅、品德、堅守中華民國台灣的主權、不屈服，反正不分黨派，選民應該要仔細觀察這些」、「無論對錯，沈大老的邏輯是頗獨特」、「沈大老講得很值得深思，講得真好」。