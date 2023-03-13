新北淡水某獨棟住宅發生母子雙屍命案，警消昨天進屋發現87歲吳姓婦人倒臥在床，63歲陳姓兒子上吊自殺；檢方今天相驗後初判母親是悶死，且相關證據顯示是兒子下手。

新北市政府警察局淡水分局調查，死者吳姓婦人的妹妹指已多天與吳婦失聯，因此昨天親自到場敲門關心狀況，不料無人應門，於是請住在樓上的親友協助開門，並報案求助。

警方與消防局人員趕到現場後發現，陳姓兒子與吳婦已明顯死亡，身上無明顯外傷；經初步勘查，現場沒有遺書，也無打鬥或外力入侵跡象。

案經警方報請士林地檢署檢察官相驗，檢方初步判斷母子雙亡，是母親先死亡，兒子再上吊自殺，母親死因為悶死（窒息死亡），且相關證據顯示是兒子下手。死者家屬對兩人死因沒有意見，檢方將母子遺體發交家屬辦理後事。

據了解，吳婦喪偶多年，兒子也離婚許久，母子長期相依為命，平時由兒子照料母親生活起居。家屬則指稱陳男有高血壓、憂鬱症病史，吳婦則有高血壓與相關慢性病。

據了解，這棟獨棟住宅由陳男持有，1樓自營開彩券行，母子同住在2樓，同層另一間房間出租，3樓則是陳男的一個女兒居住；家庭經濟應無大礙。後續案情仍待檢警調查釐清。（編輯：李錫璋）1120313

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