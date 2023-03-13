同樣地，百和-KY（8404）13日也公布自結2月稅後純益97萬元，EPS掛零，累計今年前二月稅後純損1.12億元，每股純損0.36元，低於去年同期EPS 0.13元。
台灣百和前二月EPS 0.29元 百和-KY前二月每股純損0.36元
台灣百和（9938）13日公布自結2月稅後純益9,826萬元，EPS 0.33元，優於元月每股純損0.04元，累計今年前二月稅後純益8,714萬元，年減64％，EPS 0.29元，低於去年同期的0.81元。
台灣百和（9938）13日公布自結2月稅後純益9,826萬元，EPS 0.33元，優於元月每股純損0.04元，累計今年前二月稅後純益8,714萬元，年減64％，EPS 0.29元，低於去年同期的0.81元。
同樣地，百和-KY（8404）13日也公布自結2月稅後純益97萬元，EPS掛零，累計今年前二月稅後純損1.12億元，每股純損0.36元，低於去年同期EPS 0.13元。
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