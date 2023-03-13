國際影星楊紫瓊與導演李安合作電影《臥虎藏龍》成功揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱；她憑電影《媽的多重宇宙》橫掃多項國際大獎，更成為首位華裔奧斯卡影后，然而早年出道楊紫瓊並不是很順利，轉型當女打仔還被保險公司拉入黑名單。

楊紫瓊主演電影《媽的多重宇宙》，精湛演技令人印象深刻，一上映就獲得許多影評人的稱讚，在國際橫掃多個獎項，更榮獲奧斯卡影后寶座，成為全球華人之光。然而回顧她的演藝之路，30幾年走得並不容易。楊紫瓊是馬來西亞的千金小姐，從小學習芭蕾，沒想到卻脊椎受傷只能放棄夢想，22歲的她參加選美比賽被香港影視大亨潘迪生相中，自此遠赴香港發展，楊紫瓊當時簽約給德寶公司，老闆之一的洪金寶為楊紫瓊量身打造第一部電影《貓頭鷹與小飛象》，她扮演美麗文弱的老師以符合她的選美氣質，可惜當年香港演藝圈文弱女星的同質性太高，沒有引起外界關注。

（來源／中天娛樂頻道YouTube）

之後她自告奮勇向洪金寶學武，被洪金寶拒絕，後來在楊紫瓊的堅持下，洪金寶安排她進「洪家班」學習武術，藉紮實的武打功夫她成為香港頭號武打女星，更有「功夫皇后」美稱。而且楊紫瓊拍打戲時從不使用替身，連成龍都佩服，1996年拍攝《阿金》時，她和洪金寶必須從18公尺高的橋上跳下來，她因此頸椎、背部、腰部受到衝力撞擊而創傷。休養後她繼續拍攝武打片，仍堅持親自上陣，跳樓、飛車、打鬥全來真的，這也讓她和成龍、李連杰齊名，3大武打巨星，都被保險公司列為拒絕往來戶。