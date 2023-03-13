WBC世界棒球經典賽雖然中華隊無緣晉級八強，但張育成的強打與吳哲源的好投表現，深深烙印在球迷的腦海，其中，11日的中華隊與荷蘭隊的賽事，七局上吳哲源完美投球控制大局，瞬間收視直衝11.87，單場收視人口超過430萬。此外，日前有網友指出失分率過高是這次無法前進東京的主要原因，引發熱議。

日前有網友以「臺灣的投手怎麼變這麼弱」為題發文，指出：「打線我覺得沒什麼好苛責的了，雖然目前還掛蛋，但前三戰可是打了25分！可是中華隊的投手四戰下來已經掉了30分了。」並向其他網友詢問：「以前台灣的投手有這麼弱嗎？」引發網友討論，不少人也認為中華隊今年無強投。

而昨(12)日，時常在推特上曬出各項棒球數據的日本網紅aozora也分享了Baseballsavant的各隊平均球速統計數據表，其中，多明尼加以平均球速96.4英里（約155.1公里）暫列第一，而哥倫比亞以平均球速95.8英里（約154.2公里）、波多黎各以平均球速95.3英里（約153.4公里），暫列第二、第三的位置。此外，中華隊以平均球速90.0英里（約144.9公里）位列第17名，僅勝過平均球速86.3英里（約138.8公里）的大陸隊。

對此，有網友將該數據轉貼至PTT版上，引發網友們熱烈討論，紛紛留言：「台灣球速已經進步了啦從130戰隊變140戰隊了，可是別人進步太快了」、「我們輸捷克喔XD」、「中華隊是因為老虎和哲源，這兩個比較慢速。」