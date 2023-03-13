朱漢宗外型粗曠，右眼下有痣，逃竄地點遍布全台，警方全力追查中。(翻攝刑事警察局網站／吳建輝彰化傳真)

又有犯人脫逃！因為涉及多起竊盜案遭法院判刑4年1個月，目前在彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，今天早上11時許失聯脫逃，警政署在今天晚上發布緊急查緝專刊，要求各單位同仁協助查緝。而朱漢宗外型粗曠，右眼下有痣，逃竄地點遍布全台，警方全力追查中。

據了解「自主監外作業」規定中，服刑中的受刑人可自行往返作業場所及監禁處所，過程無須戒護，要符合規定門檻並不低，必須在最近1年內沒有違規，且在該監獄服刑超過3個月，朱入監服刑表現良好符合規定，因此會逃脫獄方也相當訝異。

彰化監獄低調證實，表示朱漢宗是彰化地區的慣竊，從2019年7月，到2019年9月間，至少犯下18起竊盜案，被判刑4年1月又5天 ，2019年12月24日到彰化監獄服刑，原本預計明年1月14日服刑期滿 ，在2021年間因表現良好，獲遴選可執行自主監外作業。

今天早上朱漢宗並沒有任何異狀 ，早上到彰濱1間玻璃工廠作業，在中午時趁機脫逃，目前已經發布緊急查緝專刊，要求各單位協助查緝，彰化警方也積極查緝中。