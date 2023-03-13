千附實業13日公布去年度財報，2022年合併營收40.19億元，年增14.7％，毛利率21.47％，低於2021年的23.85％，稅後純益2.99億元，年減約4.93％，EPS2.62元，略低於前年同期的2.67元。為了維持穩定的股利政策，千附實業今年股利提案，擬維持去年股息2.5元的水準。

同樣地，千附實業旗下千附精密（6829）去年度合併營收為17.83億元，年增4.38％；受惠於匯率及製程精進助威，毛利率為32％，略高於前年度29％，EPS達6.11元，高於前年度的4.9元，為穩定發展，並保障股東利益最大化，千附精密今年股利提案，每股擬配發5.4元。

千附實業表示，公司將對千附精密繼續保有控制力股權，因此，千附精密公司的營收與獲利，也將按合併報表原則認列於公司財報。

展望今年，千附實業指出，旗下機械事業受製鞋代工客戶減緩資本支出影響，營運動能較為受限，將持續深耕既有客戶營運成長；另在鞋機方面，公司除開發智能製鞋設備，也代理高階震動裁斷設備搶市。

至於千附實業廠務工程事業處，將完成AAS系統工程與美國客戶材料訂單，目前在手訂單量仍高，未來的營收能見度也相當高，並將擴建大園工程材料生產廠區，擴大生產能量近一倍，公司預期今年營運將穩步成長，以期獲利持續改善。