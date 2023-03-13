新北市瑞芳區台2線濱海公路83.1公里處，也就是在大鼻尾平台附近路段，晚間9時許發生一起自小客車自撞路邊護欄的意外，駕駛受困車上，消防單位趕到現場時已經沒有呼吸心跳，消防單位送往瑞芳礦工醫院後22時41分急救無效宣告死亡。
據了解，新北市消防局晚間9時14分接獲警方通報，在濱海公路83.1公里處，有部自小客車原因不明自撞護欄，民眾發現車子有冒煙。新北市消防局第六大隊在獲報後，立即出動瑞芳分隊消防人員趕往現場。
消防人員在趕到現場後，發現自小客車的駕駛仍受困車中，且已經沒有了呼吸心跳，消防人員趕忙展開急救。至於這場事故的發生詳細原因，還有待警方進一步調查。
新北市瑞芳分局表示，45歲王姓駕駛不明原因自撞水溝上護欄，造成多處有明顯傷勢，現場經消防員判定無呼吸心跳，經送醫急救後，於晚間10時41分不治。警方也委託醫院抽血進行酒測，後續將持續調查詳細的事發原因。
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