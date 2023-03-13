矽谷銀行（SVB）無預警倒閉引發軒然大波，使美國金融股跳水暴跌，進而波及亞股。經濟部長王美花13日表示，美國政府已經說要確保銀行內存款提存，後續應該會有比較好結果，她認為對台灣影響不大。《盧秀芳辣晚報》節目派出辮子妹街訪，民眾表示「會擔心金融風暴、通貨膨脹」、「美國經濟開始崩跌，對台灣會有一定影響」、「會影響，因為台灣太依賴美國了」、「部長對很多事情都無感，讓人聽到想要砸電視！」

辮子妹張卉林採訪民眾對此事的看法：「真的？我真的不知道！」、「我也不知道耶，因為平常沒有在關注這個」、「什麼時候可以躺著賺錢？（辮：你比較在意這個？）對」、「蠻震驚的」、「趕快把錢提出來啊！（擔心）金融風暴吧？通貨膨脹」、「（擔心）金融海嘯的事情吧」、「可能房貸又要漲了，又要升息了」、「應該比較擔心美元是升還是降吧，我有買外匯」、「在想會不會國際財經有瓦解的跡象之類的！」

也有人說「倒閉一環接一環，萬一引起風潮怎麼辦？」、「前幾天就有一些跡象了，不管美國財政部或聯準會，反應其實蠻慢的，比一般民眾反應還要慢！」、「覺得很震驚，因為美國經濟並不好，因為我們住在那個地方，我們很清楚，通貨膨脹也很厲害，政府說美國經濟其實很好，其實都是假象啦」、「美國的經濟應該就開始崩跌的感覺，對台灣...對世界各國都是，對台灣也有一定的影響」。

至於對王美花稱「影響不大」的看法？「我覺得不是很能相信政府說的話，民眾應該要有意識會有金融危機的問題」、「這不是單一個案，這是一個通案，這些官員要想一想，可能還要回學校受一些教育吧」、「這個官員到底有沒有財經方面的觀念？政府漠不關心，影響的會是百姓」、「部長不知道故意的還是怎樣，對很多事情她都是無感，會讓人很生氣，聽到想要砸電視！」

還有人說「時間會證明一切，看她講的是不是真的」、「多多少少都會有，因為台灣太依賴美國了，不是嗎？」、「會喔，台灣跟美國，好像政治上、經濟上，有點密不可分！」