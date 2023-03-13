日內瓦劇院總監娜塔莎．庫楚莫表示，《不可能的邊界》裡的演員，是說故事的人，每個演員都要說三到五個故事，不同的經歷串聯在一起，自成一種戲劇張力。（黃世麒攝）

首次來台，娜塔莎表示完全沒有時差，而且期待能好好認識台灣，也已經先嚐鮮了台灣的小籠包，同時期待有空檔能探索台北。（黃世麒攝）

一名青少年在戰火裡中彈，人道組織工作人員聯繫開戰的雙方，請求停火，組織得上陣救人。如此驚險一瞬間的時刻，將在日內瓦劇院舞台劇作品《不可能的邊界》中呈現，本週末在台首演。

參與演出的演員之一，同時也是日內瓦劇院總監娜塔莎．庫楚莫（Natacha Koutchoumow），本週首次來台。她表示，在戲劇發想的過程中，劇組一起訪問人道組織工作者，這起拯救中彈青少年請求停火事件，令她印象深刻。

她表示，那位人道組織工作者告訴她，上陣救人時，原本開戰的雙方，真的暫時停止攻擊，「她說，在走過去帶人的路上，感受到原來停火有可能發生，和平也可能發生，在那段路上，有種異常安靜的美好，她也覺得，是不是可以走得慢一點，這樣和平可以停留得久一點，因為下一刻，又是激烈的戰火。」

《不可能的邊界》由亞維儂藝術節總監提亞戈．羅提吉斯擔任導演，他帶著演員一起訪問人道組織，蒐集而來的故事，也成為劇情素材。娜塔莎表示，觀眾們可以從劇中感受到那個突然安靜的和平片刻，是一段值得省思的瞬間。

娜塔莎表示，人道工作者可以探討的範圍很大，「有各種主題可介入和討論，如受害者、戰爭、災難等，這齣戲想談論的是人道主義的工作人員，他們為什麼願意離開原有的安逸生活，到其他國家協助別人，他們展現了一種特別的心理素質，那是一種人性裡的韌性、人性的尊嚴。他們一直告訴我們，自己不是英雄，只是小人物，但我覺得他們的工作，是接近英雄的行為，這些元素觀眾可以看到。」

整齣戲的排練過程很特別，導演、演員們白天訪問人道主義工作者，晚上整理筆記，挑選不同故事，透過表演呈現出來，娜塔莎表示，「在這部作品裡，演員的功能是說故事，而不是詮釋角色，每個演員都要說三到五個故事，不同的經歷串聯在一起，自成一種戲劇張力，觀眾看戲時可以自行編織故事，並穿梭在故事裡，場景也很簡潔，觀眾可以將故事投射在其中，一切透過演員的身體說話。」

娜塔莎出生於瑞士日內瓦，在歐洲的正中央成長，她表示，自小就在國籍多元的城市裡生活，「我的童年記憶和日內瓦有關，有很多文化衝擊，我的父親是俄國和義大利混血，母親是蘇格蘭和法國混血，而我讀的學校，學生來自世界各國，甚至多達90個國家，從小就活在多元文化世界裡。」

娜塔莎表示，她從小就覺得戲劇很有趣，「可以變換角色、個性、姓名，我覺得很有趣，是一種可以跳脫現實的方式。有天我知道戲劇原來可以成為職業時，就打算往這條路發展。戲劇可以帶來自由，但劇場也有規則，自由也是因為這些規則而來。」

作為日內瓦劇院總監，娜塔莎觀察全球表演藝術的趨勢，她表示，疫情改變大眾的習慣，藝術也迎來許多新的機會，「是機會，也是一種挑戰，疫情之後，需要有更多相聚的機會，可以讓大家暫時放下手機，欣賞眼前的事物，這是難得的機會。而表演藝術上則是更需要財務的支持，這是另一種挑戰。」

《不可能的邊界》演出將於3月17日至19日，在台北國家戲劇院登場。