路透社報導，根據英國政府出口許可清單，英國在去年通過一系列相當重要的潛艦關鍵設備給台灣，此舉可能影響英國與中國的關係；報導披露後，北京方面也毫不意外的嚴重抗議。對此，軍事專家表示，其實不需要過於擔心，國際軍售都是如此，正式公開與登記在政府官方網站，後續的維護與更新也才會有保障。

根據英國政府出口許可網站，英國政去年向台灣出口的潛艦相關設備相當多，有些品名稍微看的出用途，比如潛水設備、壓力感測設備、先進通訊設備、聲納，有些就籠統的標注「潛艦設備」、「潛艦技術」而已，價格達到創紀錄的2億美元，這其實顯然低估，因為許多品項是沒有標注價格，只寫「無估計」。總之，這比過去6年的總和還多。

這些資料是公開的，但之前並沒有被媒體報導過，在台灣首艘自製潛艦在今年9月下水之際，路透社首次披露，不知用意為何。

路透社去詢問北京的看法，大陸外交部發布了慣用聲明：「如果此事為真，將嚴重違反一個中國的原則，損害中國的主權和安全利益，破壞台灣海峽的和平與穩定….敦促英國停止向台灣當局提供軍事支持。」

英國在外交上不承認台灣，與台灣沒有正式外交關係，但保持著經貿關係，在台北有一個事實與功能上與大使館一致的「英國在台辦事處」。

對此，中華戰略學會研究員張競博士表示，早在路透社報導前，他自己就已經查閱過該網站了，只是既然媒體沒有披露，那自己也無須聲張，以免被人批評「不識大體」、「見光死」。

張競在臉書上表示，由政府主導的國際軍售(或商售)本來就是如此，每一筆出口都要登記的清清楚楚，他說：「所有國際軍售都要有輸出許可才有保障，絕對沒有不需輸出許可之秘密軍售。聲稱不需輸出許可，那是軍火掮客故弄玄虛，絕對不是正派經營途徑。」

另外也發現國造潛艦的困難，海發中心主任邵維揚在2018年說「潛艦國造主、次要裝備輸出許可均已獲得」，但是網站顯示並非如此，對英國申購的潛艦關鍵技術設備，是持續在增加當中，顯然有些原訂國內製造的設備不符需求，最終國造潛艦的自製率多少，應該要重新計算。

最後他也話鋒一直，在英國提供國造潛艦技術與零件的資料曝光後，就要看倫敦能否抗得住北京壓力。

英國政府發言人的回應聲明是「英國是根據具體情況，向台灣提供商品出口許可證，前題是，符合管制武器、武器出口的規則。」論及兩岸問題，聲明說道：「我們認為，台灣前途應由兩岸人民以建設性對話和平解決，不應動用武力與脅迫。」

路透社並補充報導，2021年3月發布的《英國綜合評論》(Britain’s Integrated Review)，就提到國防重點將向印太地區傾斜，雖然沒有提及台灣，但台灣確實屬於印太地區。

另外，在俄羅斯入侵烏克蘭後，英國是最熱烈支持烏克蘭的國家，這是因為必須明顯的釋放「反對任何侵略」的信號。英國國防部長華萊士(Ben Wallace)上個月告訴路透社，西方支持基輔，是向其他國家發出的一個重要信號，「即掠奪土地不會帶來回報」。這場衝突很關鍵，全世界都在關注西方是否會捍衛其自由、民主、自由社會和法治的價值觀。既然烏克蘭適用這個價值觀，那麼印太地區自然也是如此。

儘管北京反對，西方國會議員和其他官員續訪問台灣。其中包括英國貿易國務大臣漢斯 (Greg Hands)，以及英國議會國防委員會主席艾德伍德 (Tobias Ellwood)。