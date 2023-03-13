長榮航空每股配發0.8元 22:532023/03/13 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／長榮航空） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空今天公布去（111）年財務報表，合併營收為1,380億元新台幣，每股盈餘1.34元新台幣，董事會決議每股配發0.8元新台幣。 另外，長榮航空也公布，將購買5架787-9客機，每架不超過3.55億美元，總價不超過17.77億美元。 航空城概念股 一次看明白 星宇股價暴漲暴跌被影射內線交易 執行長明提告 《類股》旅遊人潮持續回籠 航空三雄2月營收續增 #長榮航空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明基建設攻澄清湖 鎖定富豪圈 04:102023/03/13 財經要聞 王宥忻萌寵青春期 見美女就興奮 04:102023/03/13 娛樂新聞 蔡小虎病癒下月開唱 曝曾當陳美鳳助理往事 15:132023/03/13 娛樂 朱澤民：今年經濟成長率超過3％機率較小 13:202023/03/13 財經 權證市場焦點－榮剛 H2新產能就位 04:102023/03/13 證券．權證 星宇自救會成員暗指「高層涉內線交易」公司硬起來回應了 09:592023/03/13 財經 兩岸航班買不到票 業者：優先復飛廣、深 04:102023/03/13 生活新聞 長榮航再增購5架波音787-9新機 2025年開始交付 19:392023/03/13 財經 長榮航去年EPS 1.34元 擴大營運再購買5架波音787-9 19:392023/03/13 財經 獨／楊紫瓊奪奧斯卡首位亞裔影后 隔空親回應得獎心情 14:022023/03/13 娛樂 《黑暗榮耀》空姐「無預警脫衣露點」 片尾洩18禁真實內幕 11:562023/03/13 娛樂 北韓本月兩度試射飛彈 外交部譴責 16:422023/03/13 政治 兒童節Q萌蛋糕甜寵寶貝 迪士尼公主、太空人吸睛再抽牧場門票 15:502023/03/13 生活 烏克蘭確定不屈烈士的身分 馬齊耶夫斯基追封國家英雄 19:022023/03/13 國際 影射執行長翟建華涉內線 星宇航空將提告自救會 18:312023/03/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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