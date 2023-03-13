長榮航空今天公布去（111）年財務報表，合併營收為1,380億元新台幣，每股盈餘1.34元新台幣，董事會決議每股配發0.8元新台幣。

另外，長榮航空也公布，將購買5架787-9客機，每架不超過3.55億美元，總價不超過17.77億美元。

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