尤其值得注意的是，由於金管會今年對銀行業者在流動性風險各項監理指標全面拉高，使得許多金控旗下銀行上繳股利幾乎全面大縮水，對此元大金日前已在本月9日公告，今年銀行將不上繳盈餘給金控，顯示元大金對於銀行的流動性風險管理已大舉拉高規格，讓銀行未來在面對金管會監理趨嚴之下更具有抗壓性。

相較於去年元大銀行上繳50億給金控作為現金股利財源，上述的決定，也使今年元大金旗下的元大證券所扮演支撐現金股利的角色將更為吃重，對此元大證券已在13日公告，將以配發每股1.31元現金股利的方式，上繳86.39億現金給元大金控，可說在金控配發現金股利的財源上，貢獻約當8成的比重，比起去年不到6成的比重大幅攀高。

除了元大證券貢獻86.39億元的現金，根據元大金所公告的其他子公司獲利上繳金控狀況，還包括了元大投信上繳16.2億、保經2.1億、證金3.6億，合計目前元大金旗下子公司上繳獲利給金控的部位，就已有將近110億元。

至於去年元大金旗下子公司上繳金控的現金，元大證券、銀行、投信、保經、證金，分別上繳100億、50億、16.95億、3.54億、4.7億元，已相當接近元大金最後配發現金股利的總金額182億元，最後元大金在去年配發現金股利1.5元、股票股利0.3元。

元大金2021年獲利348.66億元，EPS為2.87元，可說股利配發占每股盈餘比重約6成，其中證券獲利232.93億元，2022年則獲利214.56億元，EPS為1.72元，其中證券獲利120.52億元，倘若今年依照去年獲利及最後股利配發的比重來推算，今年元大金的現金股利加計股票股利的水準，應有機會超過1元。