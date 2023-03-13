矽谷銀行約有400家酒莊客戶，過去30年來對加州釀酒業提供的貸款總額超過40億美元，截至去年底仍有超過10億美元貸款尚未清償。
由於葡萄酒從葡萄生長、收成、釀酒到熟成往往要歷經1年時間，因此酒莊相當仰賴銀行及投資人持續提供資金支撐營運。諸如Constellation Brands Inc.及E. & J. Gallo Winery等大規模酒莊通常有許多金主支持，但家族經營的小型酒莊卻禁不起主要往來銀行倒閉。
美國矽谷銀行（SVB）上周倒閉不僅波及科技業與健保產業，就連加州釀酒業也成為受害者，尤其是小本經營的家族企業短期內恐怕資金枯竭。
矽谷銀行約有400家酒莊客戶，過去30年來對加州釀酒業提供的貸款總額超過40億美元，截至去年底仍有超過10億美元貸款尚未清償。
由於葡萄酒從葡萄生長、收成、釀酒到熟成往往要歷經1年時間，因此酒莊相當仰賴銀行及投資人持續提供資金支撐營運。諸如Constellation Brands Inc.及E. & J. Gallo Winery等大規模酒莊通常有許多金主支持，但家族經營的小型酒莊卻禁不起主要往來銀行倒閉。
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