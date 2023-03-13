輝瑞投資430億美元收購Seagen
輝瑞（Pfizer）同意以430億美元現金收購同業Seagen，相當於每股229美元，預計今年底或明年初完成交易。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，癌症治療是全球製藥業成長最快的市場，而Seagen開發的抗體藥物複合體能讓輝瑞在癌症藥品市場取得優勢。Seagen今年營收預計22億美元，2030年前將為輝瑞帶進100億美元營收。
輝瑞（Pfizer）同意以430億美元現金收購同業Seagen，相當於每股229美元，預計今年底或明年初完成交易。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，癌症治療是全球製藥業成長最快的市場，而Seagen開發的抗體藥物複合體能讓輝瑞在癌症藥品市場取得優勢。Seagen今年營收預計22億美元，2030年前將為輝瑞帶進100億美元營收。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。