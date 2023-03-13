輝瑞（Pfizer）同意以430億美元現金收購同業Seagen，相當於每股229美元，預計今年底或明年初完成交易。輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，癌症治療是全球製藥業成長最快的市場，而Seagen開發的抗體藥物複合體能讓輝瑞在癌症藥品市場取得優勢。Seagen今年營收預計22億美元，2030年前將為輝瑞帶進100億美元營收。