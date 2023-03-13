廣三崇光百貨（SOGO）全館感謝祭15日率先開跑，預估整體業績目標挑戰14.5億元，年增17％。接著，台中的中友百貨、大遠百等公司也將陸續跟進推出大型購物活動，加上三井不動產集團籌設的Mitsui Shopping Park LaLaport北館，預定4月27日試營運，全館5月16日正式開幕，正演台中各大百貨購物商機卡位戰。

另因疫情緩和後，廣三崇光百貨店長-副總許振立表示，廣三SOGO電影城預定今年10月重新開幕，共有12個廳，因疫情停業前，廣三SOGO電影城，委由華威影城經營，但10月重新開幕後，改由廣三SOGO自營。

至於由廣三SOGO集團主導的「高鐵娛樂購物城」開發案，公司預定今年提出都審案，交給台中市都委會審議，期望爭取今年底通過。

台中百貨母親節檔期前夕，中部各家百貨分別祭出優惠活動搶客，在全球民生消費「漲」聲不斷下，廣三SOGO全館感謝祭，將於15日搶先開跑。

位於台中市後火車站附近，由三井不動產集團籌設的Mitsui Shopping Park LaLaport今年元月17日南館試營運後，每日來客量已超出大家的預期，北館試營運預定4月27日，全館正式開幕訂為5月16日。

同樣地，台中大遠百美麗購物節VIP預購記者會，14日召開，將宣布購物節啟動時程，形成 各大百貨公司捉對廝殺的「搶人、搶錢大戰」。

中友百貨31周年慶，預定16日起開放全館預購，23日正式開打，今年特別邀請知名藝人李千娜帶逛、拍攝開箱影片，讓更多粉絲看到李千娜在中友百貨精彩的一天。

廣三SOGO營業第五部協理李永岳表示，疫情後，口罩解封，即將迎來上半年度百貨採購重點檔期，百貨界及彩妝品牌，皆摩拳擦掌，上緊發條準備重磅優惠，廣三SOGO全館感謝祭，將推出全館滿千送百，及銀行滿額禮等活動，最高回饋近17％。

廣三SOGO也針對美妝保養品、家電及寢具等熱銷商品，推出強打優惠組合，吸引客人前來採購，並祭出雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水、SHISEIDO乳霜王、SKII青春露通通最低4折起。廣三SOGO預估上述整檔業績目標挑戰14.5億元，年增17％。